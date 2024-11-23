Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Funtap

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hành chính, bao gồm lên lịch họp, quản lý tài liệu, và tổ chức các cuộc họp, sự kiện quan trọng.
Phiên dịch, hỗ trợ giao tiếp trực tiếp hoặc qua email trong các giao dịch với đối tác nước ngoài, đặc biệt là đối tác đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực SEA.
Phối hợp cùng các phòng ban khác để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời, theo dõi và báo cáo tình hình công việc theo yêu cầu của Giám đốc.
Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và cập nhật báo cáo về các xu hướng trong ngành game và giải trí tại Việt Nam và quốc tế.
Hỗ trợ xây dựng quy trình giám sát, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả công việc của các dự án mà Giám đốc giao phó.
Tổng hợp và chuẩn bị các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, và định kỳ về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin cần thiết và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp nói và viết tiếng Trung và tiếng Anh khá.
Thành thạo Excel, PowerPoint và Canva. Ưu tiên ứng viên có kiến thức và khả năng sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc.
Nhanh nhẹn, đơn giản, tư duy nhạy bén, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và linh hoạt xử lý tình huống.

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 6 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

