Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ, Thị xã Hương Thủy

Mô Tả Công Việc

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho GĐ để phục vụ việc quản lý điều hành.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết để gặp gỡ khách hàng, đối tác theo yêu cầu của Giám đốc.

Truyền đạt mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Ghi chú thu thập thông tin từ Khách hàng theo yêu cầu của Giám đốc để triển khai đến các bộ phận liên quan

Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của GĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Thời gian làm việc linh động có thể đi công tác xa, ngoài giờ hành chính

Ưu tiên có bằng lái xe ô tô

Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, gala ...

Được khen thưởng xứng đáng kịp thời khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

