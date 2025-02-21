Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ, Thị xã Hương Thủy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho GĐ để phục vụ việc quản lý điều hành.
Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết để gặp gỡ khách hàng, đối tác theo yêu cầu của Giám đốc.
Truyền đạt mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
Ghi chú thu thập thông tin từ Khách hàng theo yêu cầu của Giám đốc để triển khai đến các bộ phận liên quan
Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của GĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
Thời gian làm việc linh động có thể đi công tác xa, ngoài giờ hành chính
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô

Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, gala ...
Được khen thưởng xứng đáng kịp thời khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 81 Tôn Thất Dương Kỵ, TP Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

