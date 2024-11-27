Tuyển Hành chính CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 12 - 16 Triệu

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Đường số 3, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung trực tiếp cho Sếp với các đối tác.
- Xử lý giấy tờ, hồ sơ hành chính.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Sếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ (Độ tuổi: từ 20 – 30 tuổi), có thể đi công tác.
- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.
- Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối, du lịch hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 09 tầng 07 tháp R1, Cao ốc The Everich, 968 đường 3/2, phường 15, quận 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

