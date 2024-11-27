Tuyển Hành chính CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Đường số 3, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung trực tiếp cho Sếp với các đối tác.
- Xử lý giấy tờ, hồ sơ hành chính.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Sếp.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ (Độ tuổi: từ 20 – 30 tuổi), có thể đi công tác.
- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.
- Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối, du lịch hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
