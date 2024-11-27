Tuyển Hành chính CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Đường số 3, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung trực tiếp cho Sếp với các đối tác.

- Xử lý giấy tờ, hồ sơ hành chính.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Sếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ (Độ tuổi: từ 20 – 30 tuổi), có thể đi công tác.

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

- Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Tham gia các hoạt động kết nối, du lịch hằng năm do công ty tổ chức.

- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

