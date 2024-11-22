Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH 24HMONEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý lịch làm việc hàng ngày của Chủ tịch; Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu

Cung cấp thông tin, báo cáo tổng hợp từ các bộ phận trong Công ty

Hỗ trợ giao tiếp và quan hệ đối ngoại với các bộ phận trong Công ty, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Theo dõi và đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ, kịp thời xử lí các vấn đề phát sinh

Đảm bảo tính bảo mật cho các tài liệu và thông tin quan trọng đươc giao phó.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 + 4 hoặc mới ra trường tốt nghiệp loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học.

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Tư duy logic, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH 24HMONEY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo, hướng dẫn bài bản, làm việc việc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty

Thu nhập lên đến 9.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 24HMONEY

