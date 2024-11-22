Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH 24HMONEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH 24HMONEY
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Quản lý lịch làm việc hàng ngày của Chủ tịch; Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu
Cung cấp thông tin, báo cáo tổng hợp từ các bộ phận trong Công ty
Hỗ trợ giao tiếp và quan hệ đối ngoại với các bộ phận trong Công ty, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.
Theo dõi và đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ, kịp thời xử lí các vấn đề phát sinh
Đảm bảo tính bảo mật cho các tài liệu và thông tin quan trọng đươc giao phó.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 + 4 hoặc mới ra trường tốt nghiệp loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Tư duy logic, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc
Sử dụng thành thạo tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH 24HMONEY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo, hướng dẫn bài bản, làm việc việc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty
Thu nhập lên đến 9.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 24HMONEY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
