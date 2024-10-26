Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Công ty CP RSM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty CP RSM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP RSM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo và các bộ phận trong công ty liên quan đến các vấn đề pháp lý như hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh, quy định của pháp luật, và các thủ tục pháp lý. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp và quy định hiện hành. Soạn thảo và rà soát hợp đồng: Soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác. Đảm bảo các điều khoản hợp đồng bảo vệ lợi ích của công ty và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thực hiện các công việc hành chính, văn thư, giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Chuẩn bị tài liệu, thông tin, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị. Lên lịch hẹn, sắp xếp lịch làm việc cho Tổng Giám đốc. Tiếp nhận, xử lý thông tin, trao đổi với các phòng ban, đối tác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
Cung cấp tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo và các bộ phận trong công ty liên quan đến các vấn đề pháp lý như hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh, quy định của pháp luật, và các thủ tục pháp lý. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp và quy định hiện hành.
Soạn thảo và rà soát hợp đồng: Soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác. Đảm bảo các điều khoản hợp đồng bảo vệ lợi ích của công ty và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Thực hiện các công việc hành chính, văn thư, giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, thông tin, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.
Lên lịch hẹn, sắp xếp lịch làm việc cho Tổng Giám đốc.
Tiếp nhận, xử lý thông tin, trao đổi với các phòng ban, đối tác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật kinh tế Nắm vững hệ thống pháp luật của nhà nước: luật doanh nghiệp, luật kinh tế, luật lao động, luật đầu tư, xây dựng... Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt. Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật kinh tế
Nắm vững hệ thống pháp luật của nhà nước: luật doanh nghiệp, luật kinh tế, luật lao động, luật đầu tư, xây dựng...
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty CP RSM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP RSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP RSM

Công ty CP RSM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

