Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào, các loại thu chi, doanh thu.
Xây dựng định mức nguyên vật liệu
Hạch toán các hóa đơn mua vào bán ra lên hệ thống.
Thực hiện những báo cáo theo yêu cầu để đảm bảo việc theo dõi được chi tiết và chính xác
Theo dõi, đối chiếu tổng hợp công nợ
Kiểm kê định kỳ hàng tuần, kiểm tra hạn sử dụng, chất lượng hàng tồn trong kho...
Thực hiện xuất hóa đơn.
Phụ trách xử lý những chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua bán những loại hàng hóa, dụng cụ, ...
Hạch toán các khoản khấu hao, thuế GTGT/ TNDN
Tính lương, trả lương cho nhân viên
Cuối mỗi quý, làm các báo cáo tổng hợp về: tờ khai thuế, thuế thu nhập, tình hình thu chi của doanh nghiệp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nam/Nữ tuổi từ 26 đến 35, ngoại hình ưa nhìn
Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel)
Là người có trách nhiệm, trung thực, nhanh nhẹn, cầu tiến.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu đến 15 triệu tùy vào năng lực.
Được nghỉ 1 ngày trong tuần (không phải thứ 7, Chủ nhật).
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, phép năm, thâm niên...).
Lương thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm.
Tăng lương theo định kỳ hàng năm.
Tham gia các chương trình team building, nghỉ dưỡng hàng năm.
Đào tạo và phát triển: Đề cử tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm nội bộ và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 Yersin - Phường Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

