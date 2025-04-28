Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào, các loại thu chi, doanh thu.

Xây dựng định mức nguyên vật liệu

Hạch toán các hóa đơn mua vào bán ra lên hệ thống.

Thực hiện những báo cáo theo yêu cầu để đảm bảo việc theo dõi được chi tiết và chính xác

Theo dõi, đối chiếu tổng hợp công nợ

Kiểm kê định kỳ hàng tuần, kiểm tra hạn sử dụng, chất lượng hàng tồn trong kho...

Thực hiện xuất hóa đơn.

Phụ trách xử lý những chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua bán những loại hàng hóa, dụng cụ, ...

Hạch toán các khoản khấu hao, thuế GTGT/ TNDN

Tính lương, trả lương cho nhân viên

Cuối mỗi quý, làm các báo cáo tổng hợp về: tờ khai thuế, thuế thu nhập, tình hình thu chi của doanh nghiệp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nam/Nữ tuổi từ 26 đến 35, ngoại hình ưa nhìn

Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel)

Là người có trách nhiệm, trung thực, nhanh nhẹn, cầu tiến.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu đến 15 triệu tùy vào năng lực.

Được nghỉ 1 ngày trong tuần (không phải thứ 7, Chủ nhật).

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, phép năm, thâm niên...).

Lương thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm.

Tăng lương theo định kỳ hàng năm.

Tham gia các chương trình team building, nghỉ dưỡng hàng năm.

Đào tạo và phát triển: Đề cử tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm nội bộ và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

