Tuyển Kỹ sư cơ điện Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn CEO
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Tập Đoàn CEO

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Tập Đoàn CEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát, quản lý thi công phần cơ điện bao gồm công tác: tiến độ, chất lượng, khối lượng... theo biện pháp thi công và thiết kế đã được duyệt.
- Thẩm định, xem xét các đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công của nhà thầu trong quá trình thi công
- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng.
- Trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác bảo hành, bảo trì đối với hạng mục cơ điện.
- Giám sát các nhà cung cấp, nhà thầu lắp đặt.
- Tham gia nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tư vấn giám sát trưởng, Lãnh đạo ban và Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành liên quan đến cơ điện.
- Có chứng chỉ hành nghề liên quan.
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng giám sát các hoạt động thuộc phạm vi cơ điện.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định độc lập.

Tại Tập Đoàn CEO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn CEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn CEO

Tập Đoàn CEO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Khu Đô Thị Mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

