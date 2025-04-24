Tuyển Kỹ sư cơ điện Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát, quản lý thi công phần cơ điện bao gồm công tác: tiến độ, chất lượng, khối lượng... theo biện pháp thi công và thiết kế đã được duyệt.

- Thẩm định, xem xét các đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công của nhà thầu trong quá trình thi công

- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác bảo hành, bảo trì đối với hạng mục cơ điện.

- Giám sát các nhà cung cấp, nhà thầu lắp đặt.

- Tham gia nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tư vấn giám sát trưởng, Lãnh đạo ban và Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành liên quan đến cơ điện.

- Có chứng chỉ hành nghề liên quan.

- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng giám sát các hoạt động thuộc phạm vi cơ điện.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định độc lập.

