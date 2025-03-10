Tuyển Trưởng ca Fruit of The Loom International Limited làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 100 - 1 USD

• Phối hợp tiếp nhận, lưu trữ và xuất nguyên vật liệu theo quy trình và quy định của công ty.

• Tổ chức hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực kho (ví dụ: nhân viên, không gian, thiết bị) và cải tiến liên tục.

• Chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày về tất cả các số liệu nhập/xuất kho của nguyên vật liệu

• Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ nhóm kho bao gồm đào tạo và giám sát hiệu suất của họ.

• Chịu trách nhiệm hoàn toàn (về số lượng và chất lượng) đối với việc lưu trữ và xử lý chính xác tất cả các vật liệu/hàng hóa trong kho cũng như đối với bất kỳ thiết bị đã qua sử dụng.

• Duy trì và cải tiến liên tục các tiêu chuẩn và quy trình của công ty trong kho.

• Hợp tác chặt chẽ với bộ phận sản xuất để đảm bảo cung cấp đúng số lượng/đúng hạn tất cả các nguyên vật liệu cần thiết.

• Hợp tác chặt chẽ với bộ phận mua hàng để đảm bảo cung cấp đúng số lượng/đúng hạn tất cả các vật liệu cần thiết cho sản xuất.

• Giám sát các hoạt động hàng ngày trong khi kiểm soát và quản lý hàng tồn kho.

• Xem xét và chuẩn bị quy trình làm việc, yêu cầu về nhân sự, phân bổ không gian, bố trí thiết bị và kế hoạch hành động đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty về năng suất và chất lượng.

• Kiểm tra thiết bị, công cụ và máy móc thường xuyên và giám sát bảo trì chung khi cần thiết.

