Tuyển Trưởng ca Fruit of The Loom International Limited làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 100 - 1 USD

Fruit of The Loom International Limited
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Fruit of The Loom International Limited

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Fruit of The Loom International Limited

Mức lương
100 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tiên Trang, QUảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 100 - 1 USD

• Phối hợp tiếp nhận, lưu trữ và xuất nguyên vật liệu theo quy trình và quy định của công ty.
• Tổ chức hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực kho (ví dụ: nhân viên, không gian, thiết bị) và cải tiến liên tục.
• Chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày về tất cả các số liệu nhập/xuất kho của nguyên vật liệu
• Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ nhóm kho bao gồm đào tạo và giám sát hiệu suất của họ.
• Chịu trách nhiệm hoàn toàn (về số lượng và chất lượng) đối với việc lưu trữ và xử lý chính xác tất cả các vật liệu/hàng hóa trong kho cũng như đối với bất kỳ thiết bị đã qua sử dụng.
• Duy trì và cải tiến liên tục các tiêu chuẩn và quy trình của công ty trong kho.
• Hợp tác chặt chẽ với bộ phận sản xuất để đảm bảo cung cấp đúng số lượng/đúng hạn tất cả các nguyên vật liệu cần thiết.
• Hợp tác chặt chẽ với bộ phận mua hàng để đảm bảo cung cấp đúng số lượng/đúng hạn tất cả các vật liệu cần thiết cho sản xuất.
• Giám sát các hoạt động hàng ngày trong khi kiểm soát và quản lý hàng tồn kho.
• Xem xét và chuẩn bị quy trình làm việc, yêu cầu về nhân sự, phân bổ không gian, bố trí thiết bị và kế hoạch hành động đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty về năng suất và chất lượng.
• Kiểm tra thiết bị, công cụ và máy móc thường xuyên và giám sát bảo trì chung khi cần thiết.
• Coordination of the receipt, storage, and release of raw materials according to the company processes and regulations.

Liên Hệ Công Ty

Fruit of The Loom International Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quảng Xương, Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

