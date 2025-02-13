Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 23 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
16 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Tình Bình Dương, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

• Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng (Đặc biệt là các quy định liên quan đến công tác quản lý chi phí ĐTXD, hoạt động tổ chức sản xuất thi công xây lắp);
• Kiểm tra, phân tích, đánh giá Kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đơn vị thành viên đề trình (Các nội dung liên quan đến sản lượng, các chi phí vật liệu, nhân công, máy tương ứng với nội dung sản lượng);
• Theo dõi quá trình thực hiện các phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế; phân loại chi phí và thực hiện phân tích, đánh giá cơ bản các hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công;
• Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát: Doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động thi công xây lắp của đơn vị;
• Phát hiện những điểm đơn vị còn tồn tại và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro và theo dõi kết quả khắc phục;
• Thực hiện những công việc và nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao/chỉ đạo.

Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
• Trình độ tin học: Thành thạo Excel, Word, các phần mềm dự toán;
• Kinh nghiệm làm việc: từ 03 năm trở lên (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đối với lĩnh vực thi công xây lắp công trình giao thông);

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất