Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 23 Triệu

• Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng (Đặc biệt là các quy định liên quan đến công tác quản lý chi phí ĐTXD, hoạt động tổ chức sản xuất thi công xây lắp);

• Kiểm tra, phân tích, đánh giá Kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đơn vị thành viên đề trình (Các nội dung liên quan đến sản lượng, các chi phí vật liệu, nhân công, máy tương ứng với nội dung sản lượng);

• Theo dõi quá trình thực hiện các phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế; phân loại chi phí và thực hiện phân tích, đánh giá cơ bản các hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công;

• Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát: Doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động thi công xây lắp của đơn vị;

• Phát hiện những điểm đơn vị còn tồn tại và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro và theo dõi kết quả khắc phục;

• Thực hiện những công việc và nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao/chỉ đạo.