Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

Vifon
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Vifon

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Vifon

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

- Thực hiện kiểm toán theo chương trình kế hoạch năm được TGĐ phê duyệt
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật và các chính sách, quy trình, quy định nội bộ của Công ty
- Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện, quản lý rủi ro phù hợp đặc thủ công ty. Theo dõi hoàn thiện/khắc phục và báo cáo các kiến nghị kiểm toán
- Tham gia thiết lập và tổ chức thực hiện một hệ thống giám sát/hệ thống kiểm soát nội bộ/quản lý rủi ro giúp lãnh đạo công ty quản lý mọi hoạt động bằng những quy định rõ rang
- Thực hiện các nội dung công việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của P. KSNB theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng thu thập, đánh giá, phân tích và tổng hợp thông tin
- Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết
- Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, nhạy bén, cẩn trọng, trách nhiệm và quyết đoán trong xử lý công việc
- Chịu được áp lực công việc, kiên trì và có tinh thần giải quyết khó khăn
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc

Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vifon

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VIFON

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

