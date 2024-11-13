Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà VOV, 07 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và chốt hợp đồng với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng tốt

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 25 trở lên

- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục, ngoại hình sáng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, BĐS

- Năng động, tự tin, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 30 triệu/tháng, tùy theo năng lực (sẵn sàng offer cao khi năng lực tốt, đãi ngộ người tài)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP

