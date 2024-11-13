Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà VOV, 07 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và chốt hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng tốt
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 25 trở lên
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục, ngoại hình sáng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, BĐS
- Năng động, tự tin, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục, ngoại hình sáng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, BĐS
- Năng động, tự tin, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10 - 30 triệu/tháng, tùy theo năng lực (sẵn sàng offer cao khi năng lực tốt, đãi ngộ người tài)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÂM GIA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI