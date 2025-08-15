Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh

- Phân tích thị trường, xây dựng chiến lược phát triển khách hàng

- Tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng với khách hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất làm việc.

- Giám sát và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh

- Thực hiện báo cáo công việc, theo tuần, tháng, quý

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi trên 30

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề Kỹ thuật, kinh doanh, kinh tế hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý ngành dịch vụ vệ sinh, cây cảnh, bảo vệ, bảo trì hoặc kinh nghiệm quản lý kinh doanh các sản phẩm sữa, gạo, thực phẩm,….

- Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô hoặc ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Hàn)

- Tinh thần làm việc hăng hái, có trách nhiệm, thái độ cầu tiến trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt;

- Có tinh thần làm việc, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 14.000.000đ - 20.000.000đ (deal thỏa thuận) + bonus doanh thu cá nhân + bonus doanh thu của nhóm

- Phụ cấp xăng xe

- Phụ cấp lái xe (nếu có bằng lái oto từ hạng B2)

- Phụ cấp công tác phí (nếu có)

- Thưởng vào dịp Tết/ tháng, quý lương thứ 13

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, nghỉ phép năm,...).

- Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

- Quyền lợi đặc biệt: được làm việc trong môi trường thân thiện chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến lên làm trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh với các chế độ ưu đãi đi kèm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

