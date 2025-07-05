Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 4, tòa nhà Newskyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển sản phẩm
- Tổ chức thực hiện kế hoạch trên (Khảo sát, Thúc đẩy dự án, CSKH)
- Đôn đốc và Hỗ trợ sales tích cực thực hiện kế hoạch
- Giám sát thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm
- Quản lý nhóm nhân viên
- Phối hợp các bộ phận khác giải quyết công việc
- Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: Từ 30 trở lên
- Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng và các ngành Y/Dược , điện tử y sinh, kỹ thuật y sinh, QTKD, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm...
- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế và 02 năm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức và kỹ năng sales, marketing tốt, trung thực, nhanh nhẹn.
- Có khả năng đàm phán, kỹ năng bán hàng hiệu quả.
- Làm việc chủ động, có kế hoạch, khả năng đi công tác xa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản từ 16-20 triệu/tháng + Phụ cấp: điện thoại 200k/tháng + ăn trưa 500k/tháng + trách nhiệm 700k/tháng. Thưởng doanh số vào cuối năm theo chính sách của công ty. (Không áp doanh số vào lương cơ bản)
- Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
- Hưởng các chế độ BHXH, phụ cấp theo quy định của công ty và nhà nước.
- Môi trường làm việc hợp tác, thân thiện.
- Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển bản thân.
- Du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
