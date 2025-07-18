Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Văn Phú

- Số 104 Thái Thịnh

- Trung Liệt

- Đống Đa

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

1 Xây dựng và điều phối chiến lược nghiên cứu thị trường
- Thiết lập kế hoạch tổng thể và định hướng chiến lược nghiên cứu thị trường cho từng giai đoạn phát triển dự án (từ Concept 1/500 đến đóng gói sản phẩm và bán hàng).
- Duyệt, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
2 Phân tích và đề xuất chiến lược sản phẩm, kinh doanh
- Đánh giá dữ liệu thị trường, khách hàng và đối thủ để đề xuất cơ cấu sản phẩm, chính sách giá, chính sách bán hàng tối ưu.
- Cố vấn cho BLĐ các phương án điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường.
3 Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống báo cáo nghiên cứu thị trường
- Thiết kế framework báo cáo chuẩn phục vụ các cấp quản lý.
- Triển khai hệ thống dữ liệu dashboard tự động hóa (kết hợp với phòng CNTT nếu cần).
4 Quản lý đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự
- Xây dựng cơ cấu phòng ban, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
- Đào tạo, huấn luyện và phát triển chuyên môn đội ngũ nghiên cứu viên.
5 Phối hợp với các Phòng/Ban trong Công ty
- Là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Phát triển dự án, Kinh doanh, Truyền thông,... để đảm bảo thông tin thị trường được khai thác và ứng dụng hiệu quả.
6 Báo cáo và thực hiện các công việc theo chỉ đạo BLĐ

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

