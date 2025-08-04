Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, số 81 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

Thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh dựa trên chiến lược công ty, định hướng thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu (các nhà máy FDI trong KCN)

Phân loại nhóm khách hàng theo loại hình nhập khẩu (đường biển, hàng không, bộ, thuỷ nội địa) và xác định thị trường trọng điểm

Lập kế hoạch nguồn lực nhân sự: tuyển dụng – đào tạo và phân bổ đội ngũ sales phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng

Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện tại (FDI trong các KCN) và xây dựng thêm khách hàng tiềm năng

Phối hợp cùng bộ phận marketing để mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ logistics đa phương thức

Xử lý phản hồi, khiếu nại và đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, độ tin cậy tốt.

- Điều phối hoạt động kinh doanh

Xây dựng và duy trì quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng sau bán

Phân bổ KPI, chỉ tiêu doanh thu, hỗ trợ đội ngũ sales tìm kiếm khách hàng mới và tăng doanh thu từ khách hàng hiện hữu

Đàm phán hợp đồng với khách hàng và các đối tác vận tải – logistics, đảm bảo theo các điều kiện nhập khẩu (FOB, CIF...)

Giám sát và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh, đề xuất cải tiến khi cần

- Nhân sự và đào tạo

Tham gia tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự trong phòng kinh doanh

Hướng dẫn đội sales phát triển kỹ năng chăm sóc và chốt hợp đồng

Tạo động lực và thúc đẩy nhân viên đạt doanh thu vượt kỳ vọng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu bắt buộc:

+ Có năng lực chuyên môn bán hàng; Biết cách xây dựng mối quan hệ thân tình với khách hàng

+ Tuyển dụng và đào tạo, sắp xếp nhận sự, tạo động lực, thúc đẩy để thành viên hoàn thành mục tiêu.

+ Biết lập kế hoạch kinh doanh, phân rã kế hoạch, triển khai xuống cho thành viên.

+ Giao việc và hướng dẫn công việc của ngày/ tuần/tháng/quý /năm đảm bảo công việc diễn ra xuyên suốt.

+ Xây dựng chính sách nội bộ team, đảm bảo tính công bằng và minh bạch, anh em cùng vui và hài lòng với văn hóa team, văn hóa Công ty.

+ Nắm rõ bộ quy chế của Công ty đã ban hành.

+ Nắm rõ tinh thần văn hóa và giá trị cốt lõi của GCL, biết cách xây dựng đội nhóm đoàn kết, làm việc quyết liệt, luôn có tinh thần chiến đấu cao.

+ Nắm rõ nguyên tắc hệ thống.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics,…

Tối thiểu 3 năm làm sales/logistics trong ngành, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với nhà máy FDI và logistics đa phương thức, vận tải, freight forwarding,…

Có định hướng phát triển sự nghiệp trong ngành Sales Logistics.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chốt sales tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực doanh số.

Thành thạo tin học văn phòng; tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh:

Lương đến 20 triệu + Hoa hồng theo chính sách của Công ty + 5% hoa hồng / doanh số của đội nhóm quản lý.

Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số, chính sách rõ ràng

Thưởng các dịp lễ: Tết dương, Tết âm lịch, 08/03, 30/4 – 01/05, 02/09, 20/10, Trung thu, sinh nhật…

Phúc lợi đầy đủ:

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, gửi xe, điện thoại phục vụ công việc

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo, hỗ trợ từ team và cấp quản lý

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong team Sales

