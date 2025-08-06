Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng/ Trưởng Ban, chịu trách nhiệm về công việc của nhóm CBNV được giao phụ trách quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện báo cáo thị trường định kỳ về tình hình thị trường BĐS, thông tin về giá và chính sách, chiến lược sản phẩm của các dự án Bất Động Sản tiêu biểu và đối thủ cạnh tranh nhằm phục vụ công tác thẩm định về chiến lược giá bán và phương án kinh doanh các sản phẩm Bất động sản của Tập đoàn.

- Xây dựng các báo cáo nghiên cứu xu hướng về sản phẩm, khách hàng, mô hình kinh doanh mới trên thị trường nhằm áp dụng cho các Dự án của Tập đoàn.

- Phối hợp với các Bộ phận liên quan để thực hiện báo cáo tiền khả thi, khả thi của Dự án bao gồm đề xuất ý tưởng đầu tư, xây dựng phương án phát triển sản phẩm bất động sản, phân kỳ đầu tư, phương án kinh doanh sơ bộ của Tập đoàn nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Trưởng Ban tại từng thời điểm.