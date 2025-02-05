Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

- Tiếp nhận thông tin dự án từ Cấp quản lý

- Triển khai hồ sơ đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách

Triển khai hồ sơ đấu thầu

- Điều phối công tác triển khai đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách

- Chủ động trao đổi và làm việc với khách hàng để thu thập, tổng hợp, làm rõ thông tin hồ sơ thầu và cập nhật kịp thời cho các bộ phận liên quan

- Lập và nộp hồ sơ dự thầu theo các yêu cầu của khách hàng

- Theo dõi tiến độ và chất lượng dự án cùng với Ban chỉ huy công trường

- Phối hợp với các phòng ban/BCH công trường tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh khi thi công

- Tìm kiếm thông tin dự án và khách hàng mới

- Báo cáo định kỳ cho Cấp quản lý