Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

Cbc - Civil & Building Construction
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Cbc - Civil & Building Construction

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Cbc - Civil & Building Construction

Mức lương
600 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

- Tiếp nhận thông tin dự án từ Cấp quản lý
- Triển khai hồ sơ đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách
Triển khai hồ sơ đấu thầu
- Điều phối công tác triển khai đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách
- Chủ động trao đổi và làm việc với khách hàng để thu thập, tổng hợp, làm rõ thông tin hồ sơ thầu và cập nhật kịp thời cho các bộ phận liên quan
- Lập và nộp hồ sơ dự thầu theo các yêu cầu của khách hàng
- Theo dõi tiến độ và chất lượng dự án cùng với Ban chỉ huy công trường
- Phối hợp với các phòng ban/BCH công trường tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh khi thi công
- Tìm kiếm thông tin dự án và khách hàng mới
- Báo cáo định kỳ cho Cấp quản lý

Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
- Yêu cầu thành thạo Tiếng Anh
Yêu cầu thành thạo Tiếng Anh
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc bán hàng hoặc tư vấn sản phẩm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, MS Project và AutoCad cơ bản

Tại Cbc - Civil & Building Construction Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cbc - Civil & Building Construction

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cbc - Civil & Building Construction

Cbc - Civil & Building Construction

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

