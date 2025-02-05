Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Cbc - Civil & Building Construction
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1,000 USD
- Tiếp nhận thông tin dự án từ Cấp quản lý
- Triển khai hồ sơ đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách
- Điều phối công tác triển khai đấu thầu - thiết kế với các bộ phận phụ trách
- Chủ động trao đổi và làm việc với khách hàng để thu thập, tổng hợp, làm rõ thông tin hồ sơ thầu và cập nhật kịp thời cho các bộ phận liên quan
- Lập và nộp hồ sơ dự thầu theo các yêu cầu của khách hàng
- Theo dõi tiến độ và chất lượng dự án cùng với Ban chỉ huy công trường
- Phối hợp với các phòng ban/BCH công trường tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh khi thi công
- Tìm kiếm thông tin dự án và khách hàng mới
- Báo cáo định kỳ cho Cấp quản lý
Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu thành thạo Tiếng Anh
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc bán hàng hoặc tư vấn sản phẩm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, MS Project và AutoCad cơ bản
Tại Cbc - Civil & Building Construction Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cbc - Civil & Building Construction
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
