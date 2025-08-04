Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 - 128 đường P, KP Mỹ Hào, H15 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản phẩm: Thịt đông lạnh, sữa, nước giải khát ... (F&B)

Mở rộng thị trường kênh MT và Horeca (Khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Miền Tây)

Xây dựng và triển khai chiến lược B2B

Quản lý đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, và giám sát nhân viên bán hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của đội ngũ.

Quản lý nhà phân phối và đại lý: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà phân phối và đại lý, đảm bảo việc phân phối sản phẩm diễn ra hiệu quả.

Theo dõi và đánh giá: Theo dõi doanh số, thị phần, và các chỉ số hiệu suất khác, đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Phân tích thị trường: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và hành vi khách hàng để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động khác cho ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm.

Có kiến thức ngành: Thịt nhập khẩu, Nước giải khát, FMCG, F&B.

Có sẵn network trong ngành là lợi thế.

Chủ động, chuyên nghiệp, có tư duy phục vụ và tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản ( 8 - 12tr) + % hoa hồng cao theo doanh số, Thu nhập từ 15 - 25 Triệu

Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Phụ cấp xăng xe (Nếu cần )

Làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ phát triển dài hạn

Được tiếp xúc và làm việc với các đối tác lớn trong ngành thực phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ATL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin