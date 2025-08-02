Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ANFIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Nova EverGreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

- Quản lý kinh doanh: phụ trách, tư vấn chính sách kinh doanh phù hợp về hàng hóa phái sinh theo từng giai đoạn.

- Quản lý đội ngũ: Chuyên viên tư vấn hàng hóa phái sinh (Sales Commodities)

- Phát triển tệp khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì các khách hàng hiện tại.

- Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa phái sinh tại Công ty.

- Đảm bảo doanh số của Team đạt theo các chỉ tiêu hiệu suất (KPIs) của công ty đề ra.

- Tổ chức các buổi training online về kiến thức ngành, thị trường tài chính,......

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan như Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,.....

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý và xây dựng đội nhóm.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tài chính, ngân hàng, chứng khoán, ngoại hối,...

- Có tệp khách hàng riêng là một lợi thế lớn.

- Có kinh nghiệm tổ chức các buổi training online về kiến thức tài chính.

- Chăm chỉ, quyết liệt, cầu tiến, có trách nhiệm, kỷ luật.

- Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, truyền đạt thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANFIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đảm bảo cạnh tranh trên thị trường (Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng cá nhân + Hoa hồng trưởng nhóm)

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13.

- Cơ hội thăng tiến dựa trên hiệu suất làm việc hàng năm.

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Có đội ngũ phân tích kỹ thuật hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

- 17 ngày phép bao gồm 12 ngày phép năm và 5 ngày phép bệnh hưởng 100% lương.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Gói BH sức khỏe cao cấp của Bảo Việt.

- Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..

- Được đào tạo và cập nhật kiến thức liên tục trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANFIN

