Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ANFIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANFIN
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Nova EverGreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Quản lý kinh doanh: phụ trách, tư vấn chính sách kinh doanh phù hợp về hàng hóa phái sinh theo từng giai đoạn.
- Quản lý đội ngũ: Chuyên viên tư vấn hàng hóa phái sinh (Sales Commodities)
- Phát triển tệp khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì các khách hàng hiện tại.
- Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa phái sinh tại Công ty.
- Đảm bảo doanh số của Team đạt theo các chỉ tiêu hiệu suất (KPIs) của công ty đề ra.
- Tổ chức các buổi training online về kiến thức ngành, thị trường tài chính,......
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý và xây dựng đội nhóm.
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tài chính, ngân hàng, chứng khoán, ngoại hối,...
- Có tệp khách hàng riêng là một lợi thế lớn.
- Có kinh nghiệm tổ chức các buổi training online về kiến thức tài chính.
- Chăm chỉ, quyết liệt, cầu tiến, có trách nhiệm, kỷ luật.
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, truyền đạt thông tin tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ANFIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Lương tháng 13.
- Cơ hội thăng tiến dựa trên hiệu suất làm việc hàng năm.
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Có đội ngũ phân tích kỹ thuật hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
- 17 ngày phép bao gồm 12 ngày phép năm và 5 ngày phép bệnh hưởng 100% lương.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Gói BH sức khỏe cao cấp của Bảo Việt.
- Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..
- Được đào tạo và cập nhật kiến thức liên tục trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANFIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
