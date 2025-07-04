Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng các chiến lược và chiến thuật phát triển thương hiệu, phát triển doanh số cho bộ sản phẩm bán lẻ Nội Địa, dựa trên cơ sở chiến lược marketing và định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.
- Đi công tác, nghiên cứu và mở rộng thị trường các tỉnh, thành phố, xây dựng mối quan hệ khách hàng để phát triển doanh số.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kênh Horeca và hỗ trợ bộ phận bán hàng, đảm bảo các mục tiêu về Doanh Số, Thị Phần, Độ Phủ, Hiện Diện & Hình Ảnh Sản Phẩm vượt trội.
- Kết hợp lực lượng bán hàng để nắm rõ các hoạt động đối thủ, thông tin phản hồi thị trường để có đề xuất hoạt động ứng phó và điều chỉnh kế hoạch Marketing, chiến lược nhãn hiệu phù hợp cho từng kênh bán hàng.
- Kiểm soát hoạt động & chi phí truyền thông quảng cáo hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm về kết quả doanh số theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.
- Phối hợp với các Bộ phận để đảm bảo tồn kho, hàng hóa, theo dõi lịch giao hàng cho Kênh Horeca.
- Báo cáo lại các cấp giám đốc về tình hình bán hàng, kết quả kinh doanh, đội ngũ nhân sự, hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Kinh tế, Ngoại thương, Marketing và các ngành có liên quan.
- Trên 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh, thực phẩm và đồ uống và quản lý ngành hàng và phát triển kênh phân phối.
- Am hiểu các phương thức nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, khả năng chịu áp lực cao.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi: Ăn trưa, xăng xe,điện thoại,Chuyên cần,Thâm niên,Giao tế, trách nhiệm,...
- Thưởng tháng 13,14, Nhân viên giỏi/xuất sắc theo tình hình kinh doanh Công ty.
- Tăng lương định kì và hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc ổn định, thân thiện.
- Kế hoạch du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

