Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

• Chạy quảng cáo trên Facebook, Google Ads, TikTok Ads.

• Quản lý Fanpage, TikTok Shop.

• Quay dựng video TikTok và tạo ra nội dung viral.

• Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và có tính thu hút.

• Phối hợp với team thiết kế để tạo hình ảnh ấn tượng cho các chiến dịch quảng cáo.

• Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ, 22 - 30 tuổi

• Ưu tiên có kinh nghiệm Marketing Online ngành in ấn

• Biết sử dụng phần mềm thiết kế, Photoshop, Illustrator, Canva

• Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google Ads và TikTok.

• Kỹ năng viết lách tốt và khả năng tạo nội dung sáng tạo.

• Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả quảng cáo.

• Thái độ năng động, sáng tạo và cầu tiến.

Quyền lợi:

Quyền lợi được hưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển

