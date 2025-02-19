Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Chạy quảng cáo trên Facebook, Google Ads, TikTok Ads.
• Quản lý Fanpage, TikTok Shop.
• Quay dựng video TikTok và tạo ra nội dung viral.
• Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và có tính thu hút.
• Phối hợp với team thiết kế để tạo hình ảnh ấn tượng cho các chiến dịch quảng cáo.
• Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/Nữ, 22 - 30 tuổi
• Ưu tiên có kinh nghiệm Marketing Online ngành in ấn
• Biết sử dụng phần mềm thiết kế, Photoshop, Illustrator, Canva
• Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google Ads và TikTok.
• Kỹ năng viết lách tốt và khả năng tạo nội dung sáng tạo.
• Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả quảng cáo.
• Thái độ năng động, sáng tạo và cầu tiến.
Quyền lợi:
Quyền lợi:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU NGÀNH MAY KIM NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
