Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Himlam, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mục đích của công việc: Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động Marketing để triển khai và phát triển dự án sản phẩm mới của Công ty.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc

Trách nhiệm 1: Công việc chuyên môn (Branding 70% – Performance 30%)

Xây dựng và quản lý chiến lược thương hiệu: Phát triển chiến lược thương hiệu tổng thể để nâng cao nhận diện và giá trị của thương hiệu công ty trong ngành tư vấn du học.

Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu và xu hướng của khách hàng, từ đó điều chỉnh các chiến lược thương hiệu cho phù hợp.

Phát triển và triển khai các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu doanh số và tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và kết quả thu được. Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường ROI và điều chỉnh chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu thực tế nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả.

Trách nhiệm 2: Quản lý đội ngũ

Tổ chức đào tạo và quản lý các nhân viên trong team phụ trách để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Đánh giá hiệu suất của các thành viên trong đội ngũ, cung cấp phản hồi và hỗ trợ để cải thiện hiệu quả làm việc.

Trách nhiệm 3: Các công việc khác

Kết hợp với các phòng ban để theo sát và báo cáo, cập nhật tiến độ công việc, kết quả thực hiện.

Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ để đảm bảo mục tiêu chung.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, không yêu cầu chuyên ngành.

Kinh nghiệm:

Ứng viên có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, trong lĩnh vực giáo dục.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng du học nghề.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng đo lường và cải tiến.

Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ.

Kỹ năng đào tạo, quản lý hiệu suất đội ngũ.

Kỹ năng xử lý vấn đề

Thái độ/Tính cách:

Đoàn kết: đội ngũ gắn bó và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhiệt thành: chân thành và nhiệt tình với đồng nghiệp và với công việc chung.

Linh hoạt: linh hoạt mọi phương pháp, cách thức để đạt mục tiêu chung.

Kỷ luật tự thân biết phải làm gì và làm như thế nào trong từng trường hợp.

Quyết liệt: không làm thì thôi, làm thì làm cho tới nơi tới chốn.

Tư duy phát triển bản thân: luôn tìm mọi cơ hội, cách thức và công cụ để nâng cấp bản thân.

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 20.000.000 VNĐ/tháng - 25.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp 720.000 VNĐ/tháng + thưởng

Thưởng kinh doanh tính theo % lợi nhuận của công ty, minh bạch, rõ ràng, quỹ thu nhập trung bình từ 300.000.000 – 500.000.000 VNĐ/năm.

Đóng BHXH sau thử việc, có ngày phép ngay từ khi bắt đầu thử việc, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.

Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết dương, Tết âm theo chế độ công ty.

Tháng lương thứ 13, thưởng cổ phần dựa trên lợi nhuận của công ty.

Thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên; chế độ ốm đau, hiếu hỉ, … theo quy định của công ty.

Được hưởng quỹ đào tạo lên tới 10.000.000vnđ/năm.

Được hỗ trợ khám sức khỏe 1.700.000vnđ/năm.

Xét tăng lương định kỳ 1 năm/ lần.

Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước theo quy định công ty.

Khu vực pantry giải trí, thư giãn.

Làm việc tại AVT Group, đơn vị hơn 12 năm dẫn đầu về du học nghề và đào tạo có thâm niên và thương hiệu du học Hàn và Đức tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.