Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FXCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH FXCE
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trưởng nhóm Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Thành Building, B6, Lô B, ô đất D4, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên & chịu trách nhiệm quản lý phòng marketing của công ty.
Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho phòng Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
Phân công, giám sát, hỗ trợ nhân viên để đảm bảo đúng khả năng và tiến độ.
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các ngành, các trường liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader Marketing
Có kỹ năng làm, chỉnh sửa ảnh, video, viết content
Ưu tiên ứng viên đã biết về lĩnh vực đầu tư, forex

Tại Công ty TNHH FXCE Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm sức khỏe hàng năm
Thưởng sinh nhật, lễ, tết, lương tháng 13
Du lịch, teambuilding 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FXCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH FXCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

