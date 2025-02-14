Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FXCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH FXCE
- Hà Nội: Hoàng Thành Building, B6, Lô B, ô đất D4, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên & chịu trách nhiệm quản lý phòng marketing của công ty.
Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho phòng Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.
Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
Phân công, giám sát, hỗ trợ nhân viên để đảm bảo đúng khả năng và tiến độ.
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader Marketing
Có kỹ năng làm, chỉnh sửa ảnh, video, viết content
Ưu tiên ứng viên đã biết về lĩnh vực đầu tư, forex
Tại Công ty TNHH FXCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sinh nhật, lễ, tết, lương tháng 13
Du lịch, teambuilding 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FXCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI