Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FXCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên & chịu trách nhiệm quản lý phòng marketing của công ty.

Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho phòng Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.

Phân công, giám sát, hỗ trợ nhân viên để đảm bảo đúng khả năng và tiến độ.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc