Tuyển Trưởng nhóm Marketing TH School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Position Summary/ Tổng quan vị trí:

• To ensures the buildings and grounds of school are maintained, serviced and well managed/ Đảm bảo cơ sở vật chất nhà trường được quản lý, vận hành và bảo trì tốt.

• The overall responsibility for the Whole School Maintenance Team Leader is to ensure the smooth operation of school facilities and team/ Nhiệm vụ chính của Trưởng nhóm bảo trì toàn hệ thống trường TH School là đảm bảo hoạt động liên tục có hiệu quả của hệ thống kỹ thuật trường học và nhóm bảo trì

Key Responsibilities/Chi tiết công việc:

Strategic planning and day-to-day operations, especially related to buildings and facilities. Potential areas of responsibility include/ Lập kế hoạch chiến lược và hoạt động hàng ngày, đặc biệt liên quan đến các tòa nhà và cơ sở. Các lĩnh vực chịu trách nhiệm bao gồm:

1. Maintenance of safe and healthy working environment in the school/ Duy trì các điều kiện an toàn – sức khỏe trong khu vực trường học

• Manage the upkeep of facilities and equipment as well as managing supplies to meet health and safety standards/ Quản lý việc bảo trì cơ sở vật chất và thiết bị cũng như quản lý vật tư để đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn

• Supervise and have daily school tour to inspect and undertake safe and health condition in compliance with regulated standards. Inspecting against designated checklist, filing reports for later reference as per request./ Thực hiện các chuyến kiểm tra thực địa hàng ngày, đảm bảo điều kiện an toàn, sức khỏe trong khu vực trường học. Kiểm tra theo danh sách đã lập, lưu trữ báo cáo để tham chiếu khi có yêu cầu.