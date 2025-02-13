Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

- Giao hàng, cân chỉnh, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị

- Làm thẩm định phần mềm và thiết bị (IQ OQ PQ)

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác

- Sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị

- Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh

- Trao đổi hiệu quả với nhà sản xuất (mail, call, whatsapp…)

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý