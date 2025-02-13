Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A13 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Giao hàng, cân chỉnh, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị
- Làm thẩm định phần mềm và thiết bị (IQ OQ PQ)
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác
- Sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị
- Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh
- Trao đổi hiệu quả với nhà sản xuất (mail, call, whatsapp…)
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện tử, Điện, Cơ khí, Tự động…
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt
- Tích cực, trung thực
- Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên kỹ năng đọc và hiểu tài liệu
Quyền lợi
1. Lương: 12-25 tr/tháng

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 585/32/30, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

