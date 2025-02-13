Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A13 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Giao hàng, cân chỉnh, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị
- Làm thẩm định phần mềm và thiết bị (IQ OQ PQ)
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác
- Sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị
- Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh
- Trao đổi hiệu quả với nhà sản xuất (mail, call, whatsapp…)
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện tử, Điện, Cơ khí, Tự động…
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt
- Tích cực, trung thực
- Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên kỹ năng đọc và hiểu tài liệu
Quyền lợi
1. Lương: 12-25 tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
