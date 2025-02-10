Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Lập kế hoạch chiến lược marketing:
Xây dựng và giám sát kế hoạch Marketing tổng thể của công ty dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty.
Đề xuất các chiến lược quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, và gia tăng nhận diện thương hiệu của công ty tại thị trường mục tiêu như: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, vv..
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để định hướng các hoạt động marketing.
2. Quản lý đội ngũ marketing:
Quản lý, điều phối và giám sát công việc của đội ngũ marketing, bao gồm các lĩnh vực: Content Marketing, Digital Marketing, Event Marketing.
Đào tạo, phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên trong nhóm.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng làm việc của nhóm cũng như của các thành viên.
3. Thực hiện các chiến dịch marketing:
Lập kế hoạch và quản lý chiến dịch quảng cáo chuyển đổi khách hàng trên nền tảng Google, Facebook, LinkedIn.
Đồng thời, lập kế hoạch tổ chức các chiến dịch marketing offline như: sự kiện, hội thảo, workshop,vv..
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động marketing.
4. Quản lý ngân sách marketing:
Xây dựng và kiểm soát ngân sách marketing theo từng chiến dịch và mục tiêu kinh doanh.
Đảm bảo chi phí được sử dụng hiệu quả và tối ưu chi phí.
5. Báo cáo và phân tích:
Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch marketing
Chịu trách nhiệm báo cáo hiệu quả định kỳ cho ban lãnh đạo.
Đưa ra các đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu phân tích và phản hồi từ thị trường.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên từng làm trong mảng dịch vụ tư vấn, dịch vụ logistics, dịch vụ xuất nhập khẩu.
Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm
Ít nhất
năm kinh nghiệm
ít nhất 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm
ít nhất
năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm
+ Kỹ năng chuyên môn:
Hiểu biết sâu về các công cụ digital marketing (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, SEO, Google Analytics, CRM, v.v.).
Kỹ năng phân tích dữ liệu và đọc báo cáo để tối ưu hóa chiến lược marketing.
Hiểu biết về xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường.
Có kinh nghiệm thực hiện chiến dịch quảng cáo trong thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, vv... là 1 lợi thế.
+ Kỹ năng mềm:
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và đàm phán.
Tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng.
Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng (20-25 Triệu/ tháng). Có thể thỏa thuận với mức lương cao hơn.
Có thể thỏa thuận với mức lương cao hơn.
Bảo hiểm xã hội 100%.
12 ngày nghỉ phép/năm.
Ăn trưa miễn phí, căng tin tại văn phòng, laptop/PC và các vật dụng văn phòng khác.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Marketing (CMO).
Hợp tác với các chuyên gia nội bộ và bên ngoài.
Nâng cao chuyên môn Phân tích Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 105D Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

