Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Facebook Marketing của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh và có phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt nhất: Tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead.

- Chịu trách nhiệm cải tiến, phát triển và nâng cao năng suất Marketing trên Facebook, Google hoặc Zalo cho team phụ trách.

- Đào tạo kiến thức Digital Marketing cho nhân viên trong nhóm.

-Triển khai marketing, vít Ads tại các thị trường Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, ... dòng sữa dinh dưỡng cho trẻ em.

- Kiếm soát nội dung, chi phí các chiến dịch quảng cáo của cá nhân và từng thành viên trong nhóm

- Đánh giá hiệu quả, năng lực của đội ngũ nhân sự trong nhóm, phát triển nhóm hướng tới mục tiêu chung của toàn công ty.

- Trực tiếp triển khai công tác lên và duyệt nội dung, cài đặt, quản trị, tối ưu hóa ngân sách truyền thông trên trang Facebook mình quản lý .

- Kiểm soát dòng tiền chạy quảng cáo cho từng chiến dịch.

- Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, mỗi chiến dịch báo cáo kết quả của các hoạt động truyền thông trên kênh Facebook cho trưởng phòng Marketing.

- Xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu KPI cho team theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí trưởng nhóm Facebook Ads, Google Ads, Hoặc Zalo Ads và quản lý team từ 3-5 người là một lợi thế

- Có kinh nghiệm chạy thực chiến ngành hàng sữa, hoặc mẹ và bé ở 1 trong 3 kênh quảng cáo Google, Facebook, Tiktok là một lợi thế

- Kinh nghiệm vít Ads từ 2 năm trở lên với ngân sách lớn, ưu tiên kinh nghiệm chạy thị trường Việt Nam hoặc Đông Nam Á.

- Có kỹ năng quản lý team; quản lý công việc tốt.

- Thường xuyên tìm hiểu & áp dụng những công cụ đo lường hoặc tối ưu khi triển khai quảng cáo.

- Có tư duy nền tảng Marketing (học Marketing ra trường là 1 lợi thế).

- Mạnh dạn đề xuất các ý tưởng hoặc định hướng áp dụng những công cụ/ giải pháp Digital Marketing mới phù hợp với định hướng chung của công ty.

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có kinh nghiệm chạy mkt thực chiến các ngành sữa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược,... là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương xứng đáng theo năng lực: 10-15 triệu/tháng+ lương KPI+ hoa hồng, xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm.

- Xét tăng lương 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

