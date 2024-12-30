Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA TOWER, 06 Tân Trào, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Mô tả công việc
• Vận hành các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
• Tối ưu các chiến dịch quảng cáo;
• Theo dõi và phân tích chiến dịch quảng cáo;
• Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;
• Nghiên cứu và đánh giá thị trường thông qua các công cụ phân tích dữ liệu;
• Phối hợp với các team khác như Content, Sale...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội
dung, thông điệp hướng đến khách hàng;
• Định kỳ lập báo cáo về hiệu quả các chiến dịch quảng cáo cho quản lý.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
• Có khả năng bao quát và triển khai công việc;
• Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, ra quyết định;
• Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm;
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong thị trường khách hàng Trung Quốc, Nhật bản, Châu Âu;
• Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA TOWER, Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

