Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: UOA TOWER, 06 Tân Trào, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Mô tả công việc

• Vận hành các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;

• Tối ưu các chiến dịch quảng cáo;

• Theo dõi và phân tích chiến dịch quảng cáo;

• Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;

• Nghiên cứu và đánh giá thị trường thông qua các công cụ phân tích dữ liệu;

• Phối hợp với các team khác như Content, Sale...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội

dung, thông điệp hướng đến khách hàng;

• Định kỳ lập báo cáo về hiệu quả các chiến dịch quảng cáo cho quản lý.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

• Có khả năng bao quát và triển khai công việc;

• Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, ra quyết định;

• Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm;

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong thị trường khách hàng Trung Quốc, Nhật bản, Châu Âu;

• Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Theo chính sách công ty

