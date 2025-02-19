Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Mai
- Hà Nội: BT1
- 12A, Khu nhà ở CBCS Cục B42,B57 – Tổng cục V – Bộ công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (Đối diện 147 Yên Xá)
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận Sales Online
- Đảm bảo hiệu quả, chất lượng của bộ phận Sales Online
- Đảm bảo xây dựng, duy trì đội ngũ nhân sự bộ phận Sales Online.
1. Quản lý và điều phối nhân viên bộ phận Sales Online:
- Giám sát và đôn đốc các công việc thuộc bộ phận Sales Online
- Điều phối, sắp xếp công việc cho các nhân viên Sales một cách hợp lý
- Tương tác và hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận hoàn thành tốt công việc.
2. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự Sales Online:
- Đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các nhân viên Sales Online để thúc đẩy doanh số bán hàng
- Giữ chân nhân sự, phát triển đội ngũ Sales Online làm việc ổn định, lâu dài.
3. Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/năm cho BGĐ:
- Thực hiện hoàn thiện các báo cáo tuần/tháng/năm cho BGĐ đúng thời hạn
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chủ động, công bằng, trung thực
Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Mai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
