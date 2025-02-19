Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

- Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận Sales Online

- Đảm bảo hiệu quả, chất lượng của bộ phận Sales Online

- Đảm bảo xây dựng, duy trì đội ngũ nhân sự bộ phận Sales Online.

1. Quản lý và điều phối nhân viên bộ phận Sales Online:

- Giám sát và đôn đốc các công việc thuộc bộ phận Sales Online

- Điều phối, sắp xếp công việc cho các nhân viên Sales một cách hợp lý

- Tương tác và hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận hoàn thành tốt công việc.

2. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự Sales Online:

- Đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các nhân viên Sales Online để thúc đẩy doanh số bán hàng

- Giữ chân nhân sự, phát triển đội ngũ Sales Online làm việc ổn định, lâu dài.

3. Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/năm cho BGĐ:

- Thực hiện hoàn thiện các báo cáo tuần/tháng/năm cho BGĐ đúng thời hạn