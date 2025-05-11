Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Quyết Tiến, Tây Sơn, Kiến Xương, Thái Bình. (Cách Thiên Trường Plaza 2km), Kiến Xương, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu kinh doanh từ nhiều nguồn khác nhau (bán hàng, marketing, thị trường,...) nhằm hỗ trợ ra quyết định.

Xây dựng và phát triển các báo cáo, bảng biểu, dashboard trực quan để theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Phân tích xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng và cạnh tranh để đưa ra các khuyến nghị chiến lược.

Phối hợp với các bộ phận khác (Marketing, Sales,...) để cung cấp thông tin và hỗ trợ trong việc ra quyết định.

Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dữ liệu.

Nghiên cứu và áp dụng các công cụ, kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến (ví dụ: thống kê, machine learning,...) để cải thiện chất lượng phân tích.

Trình bày kết quả phân tích và khuyến nghị một cách rõ ràng, dễ hiểu cho các cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng xây dựng.

Có kiến thức về các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu.

Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo luật lao động.

Các hoạt động team building, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

