Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
- Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng online cho các sản phẩm thời trang công sở nữ
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên sale online, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhóm
Lập kế hoạch kinh doanh, đề ra các mục tiêu doanh số và KPI cho nhóm sale online
Phân tích thị trường, xu hướng khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thời trang hoặc dược phẩm/y tế
Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược tiếp thị sản phẩm trên các nền tảng bán hàng online
Tối ưu hóa quy trình bán hàng online, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và doanh số
Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, chăm sóc khách hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng online và chăm sóc khách hàng
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải tiến
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực thời trang
Thành thạo các kỹ năng Sale Online, Telesales và kỹ năng bán hàng
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kỹ năng phân tích tổng hợp và xử lý tình huống linh hoạt
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online
Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số của nhóm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của công ty
Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
