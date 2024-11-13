Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HD09 - SP, BH - 62, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý Phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh (Quản lý vốn) của Phòng.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao.

Phát triển thị trường và mở rộng mối quan hệ khách hàng.

Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của Công ty.

Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên thuộc Phòng.

Giám sát và hỗ trợ nhân viên cấp dưới.

Các công việc khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Trưởng Phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phẩm chất tốt, trung thực. Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, tác phong làm việc cầu thị và chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, ô tô, bất động sản, ...

Có kinh nghiệm quản lý phòng tối thiểu 02 năm.

Có khả năng lập kế hoạch, phát triển khách hàng và thị trường.

Khả năng tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội nhóm lãnh đạo, truyền động lực và dẫn dắt phòng.

Có uy tín và thương hiệu cá nhân tại địa phương.

Có tinh thần cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 triệu - 20 triệu và thưởng kinh doanh, không giới hạn nhờ chính sách hoa hồng hấp dẫn.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch trong và ngoài nước theo chính sách của công ty.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng mềm.

Cơ hội tiếp xúc và thiết lập quan hệ với nhiều khách hàng và nhiều doanh nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, nhân viên hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Cà phê và đồ uống miễn phí theo quy định.

Tham gia các chương trình, hoạt động chung của công ty: Sự kiện với đối tác, chương trình thiện nguyện,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin