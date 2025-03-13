Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Navigos Search

Mức lương
25 - 30 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 25 - 30 USD

- Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự một cách có hệ thống.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ (quy định, quy chế, quy trình, nội quy lao động,...)
- Xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các chính sách khuyến khích tăng hiệu suất lao động.
- Đánh giá đo lường hiệu quả công việc của toàn Công ty theo MBO.
- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBNV, giải quyết tranh chấp lao động.
- Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ; triển khai các hoạt động tập thể, gắn kết đội ngũ,
- Thực hiện công tác hành chính: Văn thư, lưu trữ, lễ tân, cung cấp dịch vụ văn phòng, an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, quan hệ đối ngoại với các cơ quan chức năng.
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.

Với Mức Lương 25 - 30 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

