Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

- Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự một cách có hệ thống.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ (quy định, quy chế, quy trình, nội quy lao động,...)

- Xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các chính sách khuyến khích tăng hiệu suất lao động.

- Đánh giá đo lường hiệu quả công việc của toàn Công ty theo MBO.

- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBNV, giải quyết tranh chấp lao động.

- Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ; triển khai các hoạt động tập thể, gắn kết đội ngũ,

- Thực hiện công tác hành chính: Văn thư, lưu trữ, lễ tân, cung cấp dịch vụ văn phòng, an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, quan hệ đối ngoại với các cơ quan chức năng.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.