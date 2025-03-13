Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Navigos Search
- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 25 - 30 USD
- Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị nhân sự một cách có hệ thống.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ (quy định, quy chế, quy trình, nội quy lao động,...)
- Xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các chính sách khuyến khích tăng hiệu suất lao động.
- Đánh giá đo lường hiệu quả công việc của toàn Công ty theo MBO.
- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBNV, giải quyết tranh chấp lao động.
- Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ; triển khai các hoạt động tập thể, gắn kết đội ngũ,
- Thực hiện công tác hành chính: Văn thư, lưu trữ, lễ tân, cung cấp dịch vụ văn phòng, an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, quan hệ đối ngoại với các cơ quan chức năng.
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
