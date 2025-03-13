Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Capital Palace, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Trưởng phòng hành chính

Xây dựng và thực hiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.

Tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên để nâng cao năng lực làm việc.

Quản lý và giám sát quy trình tuyển dụng, bao gồm việc viết mô tả công việc, đăng tuyển, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên.

Tổ chức và giám sát các đánh giá hiệu suất công việc định kỳ.

Đảm bảo các chế độ đãi ngộ (lương, thưởng, phúc lợi) hợp lý và công bằng đối với toàn bộ nhân viên trong công ty.

Phối hợp với phòng tài chính để thực hiện các chính sách chi trả lương và thưởng cho nhân viên.

Xử lý các vấn đề liên quan đến mối quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại của nhân viên một cách công bằng và hợp lý.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng, đối tác liên quan đến nhân sự và lao động.

Giám sát công tác hành chính văn phòng, đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ, từ việc quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, đến việc tổ chức các sự kiện nội bộ.

Đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, an toàn và thuận tiện cho nhân viên.

Xây dựng và triển khai các quy trình, chính sách về nhân sự và hành chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Thường xuyên đánh giá, cập nhật và cải tiến các quy trình, chính sách nhân sự để nâng cao hiệu quả công việc.

Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động nhân sự, tình hình tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, và các vấn đề hành chính.

Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng hành chính nhân sự.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Tham gia vào các dự án phát triển chiến lược kinh doanh, đặc biệt là các dự án có ảnh hưởng đến nhân sự và quản lý con người.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự ở vị trí quản lý.

Có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh thành thạo (hoặc tiếng Trung)

Kiến thức: Am hiểu về luật lao động, các chính sách, quy trình nhân sự, các công cụ phần mềm quản lý nhân sự.

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30-35 triệu đồng/ tháng (thoả thuận khi phỏng vấn).

Thời gian làm việc từ 08h30- 18h00 thứ 2 đến thứ 6.

Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin