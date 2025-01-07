Tuyển Trưởng phòng hành chính TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa starcity, 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, vận hành hệ thống mạng, server và các thiết bị IT trong nhà máy.

• Lắp đặt, cấu hình và quản trị hệ thống camera giám sát.

• Quản trị hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng (máy in, máy chiếu, thiết bị họp).

• Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hạ tầng CNTT cho các bộ phận trong nhà máy.

• Quản trị và bảo trì hệ thống phần mềm hỗ trợ sản xuất.

• Phối hợp với đối ngũ an ninh để đảm bảo an toàn thông tin.

• Thường xuyên kiểm tra, bảo trì để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

• Tham gia thiết kế, triển khai các dự án CNTT mới cho nhà máy khi có yêu cầu.

• Cài đặt, khắc phục sự cố các thiết bị và hệ thống IT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Có kiến thức và kinh nghiệm trong quản trị mạng, server.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

• Cẩn cù, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm cao trong công việc.

• Có kinh nghiệm quản trị hệ thống Microsoft 365 là một lợi thế.

Tại TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd

