Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự. Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự. Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban. Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ. Lập ngân sách nhân sự. Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp. Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó. Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,... Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính. Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan. Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên làm trong lĩnh vực mỹ phẩm - thực phẩm chức năng Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh Kỹ năng giao tiếp Khả năng bao quát và giám sát công việc Chịu được áp lực công việc Khả năng làm việc độc lập cao Có khả năng tư duy, lý luận và ra quyết định tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (từ 20 triệu) Hưởng các chế độ, thưởng lễ, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của Công ty Môi trường năng động, trẻ trung, ghi nhận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK

