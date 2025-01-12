Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Căn cứ chiến lược kinh doanh của công ty, lập kế hoạch triển khai các hoạt động hành chính và quản lý tài sản
• Đề xuất đầu tư và thực hiện mua sắm, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị văn phòng trong hệ thống
• Thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho trung tâm mới và theo dõi gia hạn các trung tâm đã có trong hệ thống
• Giám sát chi phí hoạt động của hệ thống
• Ban hành và quản lý các mẫu văn bản hành chính
• Tổ chức công tác triển khai và kiểm tra thực hiện chương trình 5S tại hệ thống
• Kiểm tra, giám sát công tác văn thư toàn hệ thống
• Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan trong các hoạt động lễ tân, đối nội, đối ngoại; phối hợp tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.
• Kiểm tra, giám sát công tác điều động xe theo lịch công tác của CBNV
• Xây dựng và kiểm soát định mức xăng dầu, các đầu xe của công ty
• Phối hợp setup mặt bằng cho trung tâm mới khai trương trong hệ thống
• Tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho phòng. Kiểm tra giám sát tình trạng thực hiện của CBNV trong phòng
• Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của bộ phận hàng tháng và kế hoạch kế tiếp, báo cáo tổng hợp tình hình các hoạt động, dự án (nếu có)
• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
• Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc mô hình dạng chuỗi
• Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt
• Có khả năng giao tiếp và trao đổi bằng tiếng anh (k bắt buộc)
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
• Khả năng tổ chức và giám sát công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 20-30 triệu/tháng.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, TTNCN
• Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật
• Được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật bản thân
• Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty
• Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc
• Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty
• Được tham gia khám sức khỏe theo chế độ phúc lợi cấp quản lý
• Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty
• Chính sách miễn học phí tại TT dành cho CBNV công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

