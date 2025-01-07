Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

• Đầu mối thu thập yêu cầu báo cáo từ các đơn vị, đánh giá khả năng đáp ứng và nguồn cung cấp dữ liệu tài chính cho các báo cáo này

• Đầu mối xây dựng, tự động hóa và vận hành hệ thống báo cáo quản trị của PVcomBank

• Đầu mối tương tác với IT để xử lý dữ liệu lỗi; đề xuất các chức năng mới cho hệ thống kiểm soát chất lượng dữ liệu; xây dựng các công cụ kiểm soát chất lượng dữ liệu nhằm phát kịp thời lỗi dữ liệu, các biến đổi dữ liệu tới các bên liên quan;

• Đầu mối tổ chức đưa các yêu cầu báo cáo vào hệ thống phần mềm để tối đa hóa việc tự động sản xuất báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu.

• Đầu mối hướng dẫn các đơn vị trong ngân hàng cung cấp dữ liệu và tiếp cận sản phẩm đầu ra của hệ thống báo cáo quản trị,

• Tham gia xây dựng hệ thống chính sách thủ tục nội bộ để phát triển và kiểm soát chất lượng hệ thống quản trị dữ liệu, phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống báo cáo quản trị

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.