Tuyển Trưởng phòng hành chính Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện, triển khai các hoạt động của Phòng Phát triển nguồn lực trong phạm vi được phân công đảm bảo hỗ trợ các đơn vị vận hành mô hình tổ chức tối ưu, sử dụng nhân sự hiệu quả, tăng năng suất lao động, bao gồm:
• Tư vấn, triển khai hoạt động Tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực cho đơn vị;
• Tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, vận hành Mô hình tổ chức, Quy chế hoạt động/JD/KPI;
• Triển khai, kiểm soát việc thực thi kế hoạch nhân sự, cơ cấu nguồn lực, các chỉ tiêu nhân sự hiệu quả tại các đơn vị được giao quản lý;
• Thực hiện quy hoạch đội ngũ kế cận, chủ động xây dựng, quản lý, triển khai các chương trình phát triển nguồn lực theo đơn vị được phân công;
• Triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhân sự, công tác bổ nhiệm luân chuyển tại các đơn vị được phân công…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan;
• Có kinh nghiệm Tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm.....
• Có kiến thức và nắm vững quy trình nghiệp vụ nhân sự, Pháp luật lao động, tài chính ngân hàng, Hệ thống thông tin nhân sự;

Tại Bảo hiểm VietinBank (VBI) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, 11 Tòa nhà 126 Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

