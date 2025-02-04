Tuyển Trưởng phòng hành chính Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện, triển khai các hoạt động của Phòng Phát triển nguồn lực trong phạm vi được phân công đảm bảo hỗ trợ các đơn vị vận hành mô hình tổ chức tối ưu, sử dụng nhân sự hiệu quả, tăng năng suất lao động, bao gồm:

• Tư vấn, triển khai hoạt động Tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực cho đơn vị;

• Tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, vận hành Mô hình tổ chức, Quy chế hoạt động/JD/KPI;

• Triển khai, kiểm soát việc thực thi kế hoạch nhân sự, cơ cấu nguồn lực, các chỉ tiêu nhân sự hiệu quả tại các đơn vị được giao quản lý;

• Thực hiện quy hoạch đội ngũ kế cận, chủ động xây dựng, quản lý, triển khai các chương trình phát triển nguồn lực theo đơn vị được phân công;

• Triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhân sự, công tác bổ nhiệm luân chuyển tại các đơn vị được phân công…