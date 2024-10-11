Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Hoạch định, tổ chức, chỉ huy, kiểm soát các hoạt động tuyển dụng, phát triển và sử dụng nguồn nhân sự đạt mục tiêu công ty đề ra liên quan đến Phòng Hành Chính Tiếp cận một cách có hệ thống công tác hoạch định những nhu cầu về nguồn lực của tổ chức, trên nhu cầu đó tiến hành các hoạt động tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, phát triển nhân sự. Trưởng Phòng Hành Chính đánh giá khả năng, năng lực của cấp dưới, duy trì môi trường làm việc thuận lợi, an toàn. Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác tổ chức hành chính của công ty. Giúp đỡ động viên, tạo điều kiện cho các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của công ty. Có biện pháp phù hợp để xây dựng sự ổn định cơ cấu tổ chức công ty, tạo quan hệ lành mạnh, đoàn kết nội bộ. Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động của công ty liên quan đến công tác hành chính, ý thức chấp hành nội quy quy chế công ty cho Ban Giám Đốc. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nội bộ cho nhân sự Phòng Hành Chính. Quản lý, phát hành các công văn, giấy tờ, tài liệu tổ chức hành chính trong công ty, lưu trữ và bảo quản con dấu. Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại của công ty với các cá nhân, đơn vị, tổ chức ngoài công ty. Công tác An ninh bảo vệ của công ty với chính quyền địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy của công ty, tuân thủ các quy định pháp luật nhà nước hiện hành.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ tuổi từ 30 - 40, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao 1m65 -1m72. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Quản Trị nhân sự, Quản trị văn phòng, Hành chính và các chuyên ngành khác có liên quan. Kinh nghiệm: Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm Quản lý Hành Chính tại các Công ty bán lẻ, thời trang. Kỹ năng:

Có kĩ năng quản lý, tổng hợp, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả. Thành tạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30 triệu – 40 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực). Thử việc: Hưởng nguyên lương Cơ hội huấn luyện:

Được cử đi đào tạo các lớp nghiệp vụ chuyên môn, các hội thảo, diễn đàn Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định Ngày nghỉ:

Nghỉ phép năm: 12 ngày Nghỉ việc riêng hưởng lương, nghỉ lễ tết: Theo quy định pháp luật

Phúc lợi: Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe, Phụ cấp khác: Được cấp phát đầy đủ máy tính, trang thiết bị để làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

