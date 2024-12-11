Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 8, Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tuyển dụng, quản lý, giám sát, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lập kế hoạch dự phòng nhân sự, đảm bảo có đủ số lượng, chất lượng và đa dạng các nhân viên cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Quản lý thông tin nguồn nhân lực, tình hình ký kết hợp đồng lao động của nhân viên công ty và hướng dẫn viên, công tác BHXH-Y tế.

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, xây dựng quyền lợi, phúc lợi cho nhân viên, giải quyết chế độ và các phúc lợi liên quan.

Quản lý việc thực hiện các công việc hành chính, nhân sự như tổng hợp chấm công tính lương, mua bán VPP, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm...

Chịu trách nhiệm và quản lý các hồ sơ giấy tờ pháp lý của Công ty.

Thực hiện một số công việc khác theo sựphân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, luật, hành chính...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự và quản lý hợp đồng.

Có kỹ năng điều hành và quản lý hành chính, nhân sự, đàm phán, thỏa thuận, chốt hợpđồng.

Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý nhân sự, hợp đồng.

Am hiểu về thị trường du lịch, khách sạn trong và ngoài nước.

Khả năng giao tiếp, trình bày, viết tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý Hành chính – Nhân sự trong ngành du lịch, khách sạn từ 2 năm trở lên hoặc sử dụng tốt hai ngoại ngữ Trung - Anh.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại.

Được tham gia các khoá đàotạo trong nước hoặc nước ngoài.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.

Có cơ hội đi du lịch nước ngoài.

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực từ 20-25tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin