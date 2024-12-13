Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Xây dựng hệ thống & kế hoạch phát triển nguồn nhân sự:
2. Tuyển dụng - đào tạo & phát triển nguồn nhân lực:
3. Xây dựng chính sách lương thưởng, đãi ngộ:
4. Thực hiện các dịch vụ nhân sự:
5. Phát triển môi trường văn hóa công ty:
6. Công tác hành chính:

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế liên quan.
Độ tuổi từ 28 - 48 tuổi
Thành thạo vi tính văn phòng, MS Word, Excel,
Có khả năng làm việc độc lập, tự sắp xếp công việc.
Tận Tâm, Tử Tế, Thẳng Thắn, Trách nhiệm và Chủ Động trong công việc.
Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp.
Có thái độ tích cực, hoà đồng và trung thực
Có trách nhiệm trong công việc
Tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 14.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (tùy vào kinh nghiệm thực tế)
Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng (sau thử việc).
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng nóng
Thử việc 1 - 2 tháng (tùy vào kinh nghiệm của ứng viên), lương thử việc 85% lương cơ bản + lương tăng ca (nếu có).
Tham gia BHXH ngay sau thử việc theo quy định của nhà nước.
Thưởng quà các dịp lễ 30/4, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.
Lương thưởng tháng 13, phép 12 ngày/năm, chế độ lễ tết.
Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.
Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Được mua các sản phẩm của công ty với giá chiết khấu cho nhân viên.
Được tặng các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm hàng hiệu công ty đang bán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, nhà C, Số 22 đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

