Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C50 - LK13, No 09, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Đề xuất và thực hiện chương trình đào tạo, phát triển năng lực nhân viên.

Phổ biến quy định, chính sách nhân sự, tổ chức đào tạo nội bộ.

Quản lý công văn, con dấu, hồ sơ pháp lý và lưu trữ tài liệu nội bộ.

Xây dựng, ban hành các quy trình, biểu mẫu hành chính toàn công ty.

Quản lý tài sản, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Là đầu mối làm việc với cơ quan chức năng về các thủ tục hành chính.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chính sách nhân sự, quy định nội bộ và pháp lý lao động.

Cung cấp báo cáo định kỳ về nhân sự, tiền lương, đào tạo; cập nhật Luật lao động và thực tiễn tốt nhất.

Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự: lương thưởng, thăng tiến, kỷ luật, bố trí nhân sự.

Triển khai chiến lược nhân sự; điều hành tuyển dụng, quan hệ nhân viên, tiền lương, phúc lợi.

Quản lý và cải tiến hệ thống Nhân sự (HR system) và ngân sách phòng ban.

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình tại các phòng ban.

Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển toàn diện cho nhân viên.

Tổ chức các hoạt động phong trào, thi đua – khen thưởng, phúc lợi.

Đồng hành cùng Ban lãnh đạo xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự hoặc tương đương.

Am hiểu Luật Lao động, các chính sách Nhân sự và hệ thống quản lý Nhân sự.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và có khả năng phân tích dữ liệu HR

Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI

