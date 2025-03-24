Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 270 Trương Văn Bang, Thạch Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng, cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, quản lý lao động…
Kinh nghiệm: Tuyển dụng, xây dựng cơ chế, ưu tiên đã làm việc cho Công ty dược phẩm.
Kiến thức: Có kiến thức chung về luật lao động.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
