Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, quản lý lao động… Kinh nghiệm: Tuyển dụng, xây dựng cơ chế, ưu tiên đã làm việc cho Công ty dược phẩm. Kiến thức: Có kiến thức chung về luật lao động.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI