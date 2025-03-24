Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 270 Trương Văn Bang, Thạch Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng, cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, quản lý lao động…
Kinh nghiệm: Tuyển dụng, xây dựng cơ chế, ưu tiên đã làm việc cho Công ty dược phẩm.
Kiến thức: Có kiến thức chung về luật lao động.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang

Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

