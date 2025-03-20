Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: số 777 đường Mê Linh, phường Khai Quang , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc , Viet Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tập trung vào việc kết nối với các phòng ban, thu thập dữ liệu Master Data, tạo mới/chỉnh sửa dữ liệu Master Data trên hệ thống SAP.

• Tư vấn, trả lời end-user về các dữ liệu Master Data trên hệ thống SAP

• Phát triển các tool upload dữ liệu Master Data theo yêu cầu của phòng CNTT

• Hỗ trợ CNTT cho người dùng cuối

• Tham gia dự án SAP theo giai đoạn và phân công của TP CNTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp, trình độ: cao đẳng hoặc đại học chính quy

- Kiến thức:

+ Đã có kinh nghiệm làm việc với hệ thống SAP, thu thập dữ liệu Master Data

+ Sử dụng tốt Excel, các hàm tính toán trong Excel, biết VBA là 1 lợi thế

+ Kiến thức về hỗ trợ CNTT

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, tương tác với người dùng cuối.

+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định.

+ Kỹ năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

