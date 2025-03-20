Tuyển Trưởng phòng hành chính Casla làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 950 USD

Casla cần tuyển 01 Kỹ sư QS đảm nhiệm công tác hồ sơ cho dự án nhà máy đang thi công.

01 Kỹ sư QS

Mô tả công việc chi tiết như sau:

- Kiểm tra, nắm bắt nội dung của hợp đồng các nhà thầu thi công

- Cập nhật kế hoạch thực hiện theo ngày, tuần, tháng toàn dự án

- Cập nhật các thay đổi nội dung bản vẽ, biện pháp thi công

- Rà soát, kiểm tra bản vẽ, kịp thời phát hiện các sai sót, bất cập của thiết kế để báo cáo lãnh đạo Ban, lãnh đạo công ty.

- Hướng dẫn nhà thầu các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC, nôi quy công trường, công trình

- Kiểm tra xác nhận tài liệu, hồ sơ để phục vụ nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu,

- Bóc tách khối lượng, lên giá thầu các gói thầu

- Tìm kiếm đơn vị có đủ năng lực để lấy báo giá gói thầu

- Làm hợp đồng các gói thầu

- Kiểm tra hồ sơ đầu vào của vật liệu cho công trường như CO, CQ, tờ khai hải quan, bảng thống kê vật liệu

- Đối chiếu, lập bảng tổng hợp khối lượng, bảng tổng hợp giá trị, hồ sơ quyết toán gói thầu

- Phối hợp với nhân sự trong ban dự án để lên tiến độ thi công, lập tiến độ tổng, lập tiến độ phối hợp