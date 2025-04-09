Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/giải pháp/báo cáo có liên quan đến tài chính từ các Công ty thành viên để trình HĐQT phê duyệt.

• Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện các công việc của các công ty thành viên theo mục tiêu kế hoạch đề ra của Tập Đoàn;

• Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo các chỉ đạo thực hiện từ HĐQT;

• Tham dự các cuộc họp với các Giám Đốc Khối, Trưởng các phòng ban, ghi nhận và báo cáo tổng hợp kết quả cuộc họp, truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Lãnh đạo Tập đoàn với các bộ phận và ngược lại.;

• Tham mưu, hỗ trợ xử lý công việc về vấn đề tài chính;

• Đưa ra tư vấn, phân tích, báo cáo, và dự báo về hoạt động tài chính;

• Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của các Công ty được giao nhiệm vụ phụ trách;

• Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của HĐQT.

Báo cáo

- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Hội đồng Quản trị theo định kỳ hoặc đột xuất.