Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hệ Thống - Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hệ Thống - Systech
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hệ Thống - Systech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính

- Tham mưu, tư vấn, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty phù hợp với định hướng ban lãnh đạo, hoạch định chiến lược nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp;
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng và duy trì chiến lược toàn diện nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các mục tiêu của doanh nghiệp.
- Xây dựng, quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS.
- Phối hợp với các Trưởng Phòng/Ban hoàn thiện chức năng nhiệm vụ/mô tả công việc, tiêu chí đánh giá, KPI các vị trí công việc;
- Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;
- Cập nhật và hoàn thiện nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy;
- Tổ chức, điều hành, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến công tác: đối nội, đối ngoại, lễ tân đón tiếp; văn thư lưu trữ; chi phí văn phòng, điều phối đội xe văn phòng,...
- Xây dựng các chiến lược, kế hoạch truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nhằm gắn kết người lao động với Doanh nghiệp;
- Quản lý ngân sách liên quan đến hành chính nhân sự;
- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp trên;

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 - Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, HN

