Tuyển Trưởng phòng hành chính Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định tính pháp lý cũng như các điều khoản của các loại Hợp đồng

Quản lý, kiểm soát các hợp đồng, hồ sơ đảm bảo an toàn thực phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy... của nhà trường ký với các đối tác/nhà cung cấp

Theo dõi, giám sát quá trình lưu thông hồ sơ, văn bản (gửi đến/gửi đi); Quản lý sử dụng con dấu

Giám sát quá trình tiếp nhận và cung cấp các yêu cầu nội bộ của CBGV-NV: văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, học liệu, giáo trình, cơ sở vật chất, photo tài liệu, đề thi, đăng ký mở cửa văn phòng làm việc ngoài giờ hành chính...

Bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy cho đơn vị

Quản lý theo dõi luân chuyển tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, các sự kiện của trường

Sắp xếp, điều phối cơ sở vật chất

Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất hoặc khi phát hiện cơ sở vật chất hỏng, đề nghị bổ sung, thay thế cơ sở vật chất hỏng (nếu cần)

Quản lý các dịch vụ thuê ngoài (xe buýt, bảo vệ, rác thải...) đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

Phối hợp quản lý đối tác, đảm bảo cơ sở vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho Công ty