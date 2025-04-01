Tuyển Trưởng phòng hành chính Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định tính pháp lý cũng như các điều khoản của các loại Hợp đồng
Quản lý, kiểm soát các hợp đồng, hồ sơ đảm bảo an toàn thực phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy... của nhà trường ký với các đối tác/nhà cung cấp
Theo dõi, giám sát quá trình lưu thông hồ sơ, văn bản (gửi đến/gửi đi); Quản lý sử dụng con dấu
Giám sát quá trình tiếp nhận và cung cấp các yêu cầu nội bộ của CBGV-NV: văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, học liệu, giáo trình, cơ sở vật chất, photo tài liệu, đề thi, đăng ký mở cửa văn phòng làm việc ngoài giờ hành chính...
Bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy cho đơn vị
Quản lý theo dõi luân chuyển tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, các sự kiện của trường
Sắp xếp, điều phối cơ sở vật chất
Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất hoặc khi phát hiện cơ sở vật chất hỏng, đề nghị bổ sung, thay thế cơ sở vật chất hỏng (nếu cần)
Quản lý các dịch vụ thuê ngoài (xe buýt, bảo vệ, rác thải...) đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
Phối hợp quản lý đối tác, đảm bảo cơ sở vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI