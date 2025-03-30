Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Trưởng phòng hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà MD Complex, đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch ngân sách cho các chi phí hành chính văn phòng.
Kiểm soát việc thực hiện ngân sách, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm và đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí khi cần.
Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về tình hình sử dụng ngân sách hành chính.
Xây dựng quy trình, chính sách liên quan đến hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý tài sản, cấp phát và theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, trang thiết bị và tiện ích văn phòng.
Giám sát các dịch vụ hành chính như in ấn, chuyển phát nhanh, điện nước,... đảm bảo hoạt động liên tục.
Thực hiện thủ tục thanh toán các chi phí hành chính, đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa, thay thế trang thiết bị văn phòng theo định kỳ hoặc đột xuất.
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, thư từ, công văn đến và đi hàng ngày.
Hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn, thuê xe khi có yêu cầu.
Đón tiếp khách và hỗ trợ khi cần thiết.
Đề xuất các giải pháp cải thiện công tác quản lý văn phòng nhằm đảm bảo văn phòng luôn vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân viên.
Điều phối công việc cho team một cách hợp lý
Quản lý team: 04 nhân sự
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường agency).
Có khả năng tổ chức công việc hiệu quả, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc và thích ứng nhanh trong môi trường áp lực cao.
Chủ động, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý và phối hợp công việc tốt.
Thái độ tích cực, tư duy chủ động và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt giỏi excel.

Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 15.000.000 –18.000.000 VNĐ/tháng (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
15.000.000 –18.000.000 VNĐ/tháng
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch
Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ khác trong năm.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

